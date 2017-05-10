10 мая в Киеве неожиданно пошел снег.
Снежило около 11 часов дня в Подольском районе столицы, передает ТСН.
В Киеве в 6:30 утра среды было всего +3°, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 80%, поэтому не удивительно, что снежило, говорится в сообщении.
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10 травня, сніг у Києві— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2017
Відео @LBagatska pic.twitter.com/0yTQIM5ysm
Напомним, на среду, 10 мая, в столице прогнозировали погоду без осадков, днем до +12°, вечером +8°. Ветер западный и северо-западный, 6,6 м/сек.