Осужденные "торнадовцы" обжаловали приговор

Защита осужденных бывших бойцов спецроты милиции "Торнадо" обжаловала приговор. Об этом сообщил адвокат Владимир Якимов, передают Українські Новини

"Апелляция была подана 5 мая. Мы просим Апелляционный суд отменить приговор Оболонского райсуда и оправдать "торнадовцев", - сказал адвокат.

По его словам, апелляционную жалобу подписали 11 из 12 осужденных "торнадовцев".

Относительно решения по данному вопросу "торнадовца" Юрия Шевченко, осужденного к условном сроку, адвокат не располагает информацией.

Якимов отметил, что 8 осужденных бывших бойцов в данный момент находятся в Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе.

Напомним, 7 апреля Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко к 11 годам лишения свободы. Заместитель Онищенко Николай Цукур приговорен к 9 годам лишения свободы.

Еще шесть бойцов получили от 9 до 10 лет тюрьмы, в частности: Даниил Ляшук, позывной "Моджахед", приговорен к 10 годам лишения свободы; Илья Холод ("Холод") - 9 лет; Максим Глебов ("Ахиллес") - 9 лет; Никита Куст ("Куст") - 9 лет; Борис Гульчук ("Бизон") - 9 лет; Анатолий Пламадяла ("Сэм") - 8 лет.

Никита Свиридовский, Роман Иваш, Андрей Демчук, Юрий Шевченко получили условный срок 5 лет с отсрочкой.

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (истязание), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.