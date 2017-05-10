Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Осужденные "торнадовцы" обжаловали приговор

Осужденные "торнадовцы" обжаловали приговор

Осужденные "торнадовцы" обжаловали приговор
Фото: daily.rbc.ua

Апелляционную жалобу подписали 11 экс-бойцов спецроты милиции

10.05.17 5
0000

Защита осужденных бывших бойцов спецроты милиции "Торнадо" обжаловала приговор. Об этом сообщил адвокат Владимир Якимов, передают Українські Новини

"Апелляция была подана 5 мая. Мы просим Апелляционный суд отменить приговор Оболонского райсуда и оправдать "торнадовцев", - сказал адвокат.

По его словам, апелляционную жалобу подписали 11 из 12 осужденных "торнадовцев".

Относительно решения по данному вопросу "торнадовца" Юрия Шевченко, осужденного к условном сроку, адвокат не располагает информацией.

Якимов отметил, что 8 осужденных бывших бойцов в данный момент находятся в Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе.

Напомним, 7 апреля Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко к 11 годам лишения свободы. Заместитель Онищенко Николай Цукур приговорен к 9 годам лишения свободы. 

Еще шесть бойцов получили от 9 до 10 лет тюрьмы, в частности: Даниил Ляшук, позывной "Моджахед", приговорен к 10 годам лишения свободы; Илья Холод ("Холод") - 9 лет; Максим Глебов ("Ахиллес") - 9 лет; Никита Куст ("Куст") - 9 лет; Борис Гульчук ("Бизон") - 9 лет; Анатолий Пламадяла ("Сэм") - 8 лет.

Никита Свиридовский, Роман Иваш, Андрей Демчук, Юрий Шевченко получили условный срок 5 лет с отсрочкой.

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (истязание), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Нидерландский суд: Российские власти способствовали банкротству ЮКОСаСуд назначил ночной домашний арест фигуранту дела МартыненкоВ Запорожье двух диверсантов посадили в тюрьму за попытку подрыва железнодорожных путей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 8787
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 13360
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11331
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5033
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3226
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3586
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4188
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3022
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3173
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2875
  1. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 3162 / 3674
  2. В Украине ожидаются заморозки 2139 / 2485
  3. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 1988 / 2498
  4. Навальному прооперировали правый глаз после атаки зеленкой 1829 / 2327
  5. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 1506 / 1803
  6. Джошуа весь бой с Кличко был озадачен цветом трусов украинца 1119 / 2785
  7. Киевлянин создал очень полезного бота 969 / 1378
  8. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 923 / 2191
  9. Из офиса ОУН в Киеве бросают яйца, дымовые шашки и шарики с краской 906 / 1041
  10. Решение по безвизу для Украины утвердят министры сельского хозяйства ЕС 851 / 1893
  1. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 22 / 1203
  2. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 15 / 3674
  3. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 10 / 3226
  4. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 9 / 2498
  5. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 1682
  6. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 7 / 1803
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 64627
  8. Когда не хватает времени. 24 трюка для тех, кто хочет всё успеть 5 / 427
  9. Киевлянин создал очень полезного бота 5 / 1378
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.