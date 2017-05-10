СБУ поймала "оборотня" в погонах

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области военнослужащего-контрактника, который ранее воевал на стороне террористов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник, который имел боевой опыт, полученный во время службы в Афганистане, присоединился к террористической организации "ДНР" в июле 2014 года под влиянием пророссийской пропаганды. Как артиллерист участвовал в боевых действиях возле населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. В августе 2014 года был ранен. После выхода из больницы боевик вернулся в свою группировку. Прошел обучение под руководством российских военных представителей, получил клички "Терек" и "Урал". Воевал под Дебальцево", - говорится в сообщении.

Весной в 2015 году террорист якобы разочаровался в идеях "Новороссии" и выехал в Россию, где проживает его сестра. Чтобы попасть в РФ, воспользовался удостоверением участника так называемого "ополчения" "ДНР" за подписью главаря боевиков Стрелкова.

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Из-за трудного финансового положения весной в 2016 года боевик решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ. Он был направлен в одно из подразделений, которые участвует в проведении антитеррористической операции, где и был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.