Украина и Беларусь создадут речной портовый хаб

Украина и Беларусь займутся реализацией проекта по созданию речного портового хаба. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

5 мая представители профильных министерств Украины и Беларуси провели переговоры по развитию перевозок речным транспортом.

Украина поддержала идею реализации проекта по развитию портовой инфраструктуры в населенном пункте Нижние Жары (Республика Беларусь) с целью загрузки большегрузными суднами. Этот порт в перспективе может стать крупным транзитным хабом, который соединит Европу и Азию.

"На сегодня актуальным вопросом сотрудничества является достижение алгоритма действий по развитию судоходства на реке Днепр на участке н.п. Нижние Жары - Киев с целью прохождения большегрузных суден, а именно проведение дноуглубительных работ на участке", - сказано в сообщении.

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С этой целью будет проведена экологическая оценка воздействия на окружающую среду выполнения дноуглубительных работ на указанном участке. Следующий шаг - определение источников финансирования реализации работ по дноуглублению, в том числе и за счет белорусских средств.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры работает над восстановлением полноценного пассажирского сообщения по реке Днепр.