МВД: В памятных акциях 8 и 9 мая приняли участие 700 тыс. человек

Правоохранители задержали 89 человек, открыто 8 уголовных дел

8 и 9 мая по инициативе органов государственной власти и местного самоуправления состоялось более 2 тыс. массовых мероприятий. Участие в них приняли около 700 тыс. граждан. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба МВД.

Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 3,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

8 и 9 мая во время памятных акций были задержаны 89 человек, открыто 8 уголовных дел.

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"За различные правонарушения в отделения полиции были приглашены 89 человек. Кроме того, полицейскими в пяти регионах государства открыто 8 уголовных производств", - сказал Фацевич.

Напомним, локальные столкновения между участниками различных мероприятий 9 мая произошли в Киеве, Днипре, Одессе и Запорожье. В ходе столкновений телесные повреждения получили 8 правоохранителей и 15 гражданских лиц.