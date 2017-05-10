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Главная » Страна » Правительство не планирует в ближайшие годы повышать пенсионный возраст, - Розенко

Правительство не планирует в ближайшие годы повышать пенсионный возраст, - Розенко

Правительство не планирует в ближайшие годы повышать пенсионный возраст, - Розенко
Павел Розенко / Фото: РБК-Украина

Предполагается дальнейшее сотрудничество с МВФ и проведение пенсионной реформы

10.05.17 9
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Пенсионная реформа, которую разрабатывает Кабинет министров, не предусматривает повышения пенсионного возраста. Это в очередной раз подчеркнул вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Правительственный портал.

"Правительство разрабатывает свою концепцию и нарабатывает вариант пенсионной реформы, но в нем вы точно не увидите повышения пенсионного возраста. Повышения пенсионного возраста в ближайшие годы в Украине не будет", - сказал Розенко.

Комментируя информацию относительно требований Международного валютного фонда о повышении пенсионного возраста, он отметил, что есть разница между тем, чего хочет МВФ, и тем, что правительство Украины договаривается с фондом.

"Все прописано в наших основополагающих документах. Статья в интернет-издании или газете, безусловно, может быть точкой зрения группы экспертов МВФ, но у нас есть официальный документ, который называется "письмо о намерениях", где прописаны основные принципы, по которым мы будем работать. В последнем подписанном документе нет ни одного упоминания о повышении пенсионного возраста. Поэтому я бы не говорил: "или конец сотрудничества с МВФ, или повышение пенсионного возраста". Так вопрос не стоит. Предполагается дальнейшее сотрудничество с МВФ и проведение пенсионной реформы", - пояснил вице-премьер-министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман объявил проведение пенсионной реформы в Украине одним из приоритетов работы правительства в этом году. Принятие предложенных КМУ предложений позволит увеличить пенсии на сумму от 200 до 1000 гривен минимум 5,6 млн пенсионеров уже с 1 октября. Кроме того, будет отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

Предложенный правительством подход также закладывает процесс существенного снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда - вплоть до полной его бездефицитности до 2024 года за счет целого ряда шагов, в том числе реальной детенизации экономики и повышению платежной дисциплины в части уплаты единого социального взноса. Такие новации не предусматривают повышения пенсионного возраста. Проведение пенсионной реформы является одной из ключевых тем дискуссий с Международным валютным фондом в рамках выполнения программы экономических преобразований в Украине, принятой в марте 2015 года.

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