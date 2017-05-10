Глава Госкино сказал, когда киноиндустрия Украины станет самодостаточной

Украинская киноиндустрия довольно успешно развивается и в случае государственной поддержки может выйти на самодостаточный уровень за пять лет. Такое мнение высказал председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, передает Укринформ.

"Если такая поддержка со стороны государства украинского кино будет происходить еще где-то минимум пять лет подряд, то украинская киноиндустрия выйдет на уровень уже самодостаточности", - сказал он.

В целом, по его словам, сейчас при поддержке Госкино снимаются почти полсотни только полнометражных игровых фильмов.

"В целом, около 90 проектов сейчас на разных стадиях производства", - отметил Ильенко.

Он рассказал, что в следующем году Госкино планирует дальнейшую поддержку производства кино и телесериалов на украинском языке.

"Я считаю, что бюджет на этот год у нас достаточный. Но на следующий, конечно, мы будем просить больше. Потому что должна быть обеспечена финансово вся та механика, которую предложил новый закон... В том числе и поддержка развития сериалов... Потому что именно этот формат фильмов имеет большую популярность на телевидении, и сейчас необходимо предлагать зрителю именно украинские сериалы на украинском языке, и делать их за счет просто рынка у продакшенов нет возможности", - подчеркнул Ильенко.

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В свою очередь государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко отметил, что самым простым и логичным путем для построения нормального современного, открытого гражданского общества, открытого государства является именно поддержка кинематографа.