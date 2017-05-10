Представители МВФ прибудут в Украину 16 мая, - Рева

В Украину 16 мая прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен проект закона о пенсионной реформе. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Интерфакс-Украина.
"16 мая они (представители МВФ, - ред.) должны приехать еще раз, чтобы посмотреть сам законопроект", - сказал министр.
По его словам, практически все детали проекта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Представители Фонда хотят посмотреть, как эти моменты были прописаны в законопроекте.
Рева отметил, что вскоре после передачи законопроекта представителям МВФ премьер-министр Украины Владимир Гройсман представит реформу украинской общественности.