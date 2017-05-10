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Главная » Страна » Представители МВФ прибудут в Украину 16 мая, - Рева

Представители МВФ прибудут в Украину 16 мая, - Рева

Представители МВФ прибудут в Украину 16 мая, - Рева
Андрей Рева / Фото: УНИАН

С Фондом согласованы практически все детали проекта пенсионной реформы

10.05.17 62
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В Украину 16 мая прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен проект закона о пенсионной реформе. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Интерфакс-Украина.

"16 мая они (представители МВФ, - ред.) должны приехать еще раз, чтобы посмотреть сам законопроект", - сказал министр.

По его словам, практически все детали проекта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Представители Фонда хотят посмотреть, как эти моменты были прописаны в законопроекте.

Рева отметил, что вскоре после передачи законопроекта представителям МВФ премьер-министр Украины Владимир Гройсман представит реформу украинской общественности.

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