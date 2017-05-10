На майские праздники в Украину не пустили 220 граждан РФ

За незаконное пересечение границы задержали почти тысячу человек

С 28 апреля по 9 мая в Украину проехало порядка 2,7 миллионов человек и почти 600 тысяч транспортных средств, не пропустили через границу 220 россиян. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время майских праздников пограничники оформили 982 членов команд участников песенного конкурса Евровидение-2017 и 87 участников чемпионата мира по мотокроссу.

В эти же дни было реализовано более 100 отработок базы Интерпола, выполнено более 800 поручений уполномоченных государственных органов и по разным причинам отказано в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации.

За незаконное пересечение границы задержали почти тысячу человек, включая 27 нелегальных мигрантов.

Кроме того, обнаружили незаконное перемещение через границу 25 единиц оружия, 19 единиц боеприпасов, в 20 случаях прекратили перемещение наркотических и психотропных веществ, а также незаконное перемещение товаров и грузов на общую сумму более 3 млн гривен.

На время всех майских праздников Государственная пограничная служба Украины значительно усилила меры безопасности на границе и в контролируемых пограничных районах.

В пунктах пропуска и на границе пограничники обеспечивали круглосуточное дежурство ситуативных групп и активно взаимодействовали с СБУ, полицией, Нацгвардией, ВСУ, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и другими структурами.