В Украине разоблачили группу, которая 2 года нелегально переправляла моряков в Крым

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 9 лет с конфискацией имущества

Правоохранители разоблачили группу, которая 2 года нелегально переправляла моряков через границу Украины в Крым через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба АР Крым.

9 мая 2017 в Одессе и Херсоне были проведены обыски по месту деятельности указанной группы лиц, а также по месту проживания организатора и двух исполнителей.

При проведении обысков были изъяты документы и предметы, подтверждающие их противоправные действия. В частности, печати, штампы, клише, в том числе российских предприятий, фальшивые пропуска, а также денежные средства.

За этот период организованная группа незаконно переправила около 100 жителей Одесской и Херсонской областей через временно закрытые пункты пропуска государственной границы.

В настоящее время решается вопрос о сообщении участникам организованной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.