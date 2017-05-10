Стартовав 7 мая в Мариинском парке с помпезной церемонии открытия и вплоть до грандиозного финала – 13 мая, международный конкурс Евровидение будет создавать большое количество информационных поводов

NewsOne как самый прогрессивный телеканал в современном информационном поле все это время будет не просто информировать своих телезрителей о ходе конкурса, а покажет обратную сторону международного события.

Съёмочная группа NewsOne будет буквально жить за кулисами шоу и покажет всю «кухню» конкурса изнутри. Прямые включения с репетиций конкурсантов, эксклюзивные комментарии, волнительные моменты перед выходом на сцену.

Привычный для зрителя телеканала формат Большое интервью, который открывает свои двери только перед лидерами украинской политики, на неделю с 8 по 14 мая, изменит свой традиционный подход к жанру.

Во- первых, ведущими этой программы на неделю станут: официальный комментатор Евровидения – Татьяна Терехова, ведущий Евровидения 2017 – Тимур Мирошниченко и модератор пресс – центра Игорь Посыпайко. А, во – вторых, все интервью будут тематическими со звездами эстрады и шоу- бизнеса, которые так или иначе причастны к конкурсу. В гости придут: Анастасия Приходько, певица Alyosha, Павло Зибров, Слава (НеАнгелы)…и не только! Ждите сюрпризов!

Также NewsOne покажет Киев глазами иностранцев. Журналисты телеканала вместе с гостями Киева проинспектируют и оценят, как город подготовился к проведению конкурса.

А телеведущий Игорь Посыпайко в рубрике «Байки от Посыпайко» раскроет все интриги конкурса.

После оглашения победителей, 14 мая в эфире телеканала стартует 10 часовой финальный марафон, который начнется документальным фильмом о Евровидении, а затем на протяжении всего дня гости: участники и организаторы Евровидения 2017, Виталий Кличко, Вячеслав Кириленко, Джамала, Александр Пономарев и многие другие будут комментировать конкурс, делиться впечатлениями и эмоциями.

"Мы берем на себя ответственность за освещение другой, тыльной стороны конкурса. Ведь за всей этой фантастической концертной картинкой, стоит огромное количество усилий, интриг и денег. Вот эти и многие другие аспекты мы бы хотели раскрыть нашим зрителям", - подчеркнул креативный продюсер телеканала NewsOne Евгений Дудник.

Видео https://www.youtube.com/watch?v=CNTl1bMRlag&feature=youtu.be

Видео https://www.youtube.com/watch?v=_IFF9-FS8O4&list=PLK9RsUMF8sN6NoeHIt7LxLW2pbfvk4Gfm

Пресc-служба телеканала NewsOne

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