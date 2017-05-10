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Главная » Страна » Россия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - Климкин

Россия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - Климкин

Россия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - Климкин
Павел Климкин / Фото: Reuters

РФ сознательно загнала в тупик минские переговоры

10.05.17 1892
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Украина должна выработать с международными партнерами эффективную тактику давления на Россию, чтобы выйти из тупика, в который РФ заводит Минские договоренности. Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Голосу Америки.

Комментируя визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США, Климкин отметил:
"Во-первых, Соединенные Штаты должны говорить с Россией. Россия сознательно загнала в тупик весь Минский процесс и она его просто переворачивает с ног на голову. Это уже всем понятно. Вместо того, чтобы понять, что нужно гарантировать хотя бы минимум безопасности. Поскольку без этого никакого доверия к действиям России нет".

По мнению Климкина, необходимо предпринять решительные шаги по освобождению политических заключенных и заложников в России.

"Мы разговаривали об этом с Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. То есть сначала безопасность и то, что касается людей, а потом можно идти дальше", – отметил глава МИД.

Климкин также прокомментировал победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

"Я считаю, что это решение подкреплено голосами очень многих французов, это решение в пользу европейских ценностей. Поскольку Макрон последовательно в своей кампании подчеркивал эти ценности, настаивал на необходимости более тесного сотрудничества, а также солидарности и внутри Европейского Союза и в трансатлантическом измерении", – сказал глава МИД.

"Поэтому я уверен, что он и его команда будут очень последовательно и мощно работать над тем, чтобы давить на Россию с целью выполнения того, что она должна выполнить, а Россия сейчас сознательно меняет тактику, пытаясь завести все в тупик своими решениями, а также тем, что сейчас они пытаются как-то создать совершенно другую логику, говоря о каком-то мистическом "народе Донбасса", - говорит Климкин.

"То есть такая логика сознательно направлена на то, чтобы поднять ставки и чтобы легализовать русский протекторат, который они собственно уже создали в Донбассе. Но всем прекрасно понятно, что это - дорога в никуда", - добавил он.

"Поэтому сейчас нам нужно совместно найти непростую тактику, поскольку простых решений здесь уже нет, каким образом пытаться давить на Россию, чтобы выйти из этого тупика, в который она заводит Минские договоренности", - подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией, а Вашингтон может приобщиться к "нормандскому формату".

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