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Главная » Страна » Полиция Днипра в День победы действовала как в Одессе 2 мая 2014-го, - МВД

Полиция Днипра в День победы действовала как в Одессе 2 мая 2014-го, - МВД

Полиция Днипра в День победы действовала как в Одессе 2 мая 2014-го, - МВД
Фото: Пресс-служба МВД

Правоохранители не справились со своей работой

10.05.17 1408
2010

Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сравнил работу полиции во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы 9 мая в Днипре с действиями правоохранителей в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Яровой отметил, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.

"Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы абсолютно не справились со своей работой. "Договорняки", которые были 2 мая три года назад, – мы видели, чем все это закончилось. И аналогичным путем вы пошли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение обстановкой", – подчеркнул замминистра.

Ранее сегодня после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в Днипре 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровщины. В частности, подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днипро Андрея Бидло, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

Напомним, в Днипре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ начала расследование сотрудничества полиции с "титушками", которые напали на участников АТО в Днипре 9 мая.

Справка

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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