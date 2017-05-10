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Главная » Страна » Турция готова инвестировать в оборонные предприятия Украины, - Турчинов

Турция готова инвестировать в оборонные предприятия Украины, - Турчинов

Турция готова инвестировать в оборонные предприятия Украины, - Турчинов
Александр Турчинов / Фото: Пресс-служба СНБО

Создана украинско-турецкая рабочая группа по координации стратегических проектов

10.05.17 76
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Украинское оружие и технологии пользуются спросом на мировых рынках. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения международной выставки оборонной промышленности IDEF 2017 в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Количество подписанных контрактов и меморандумов о сотрудничестве свидетельствует, что украинское оружие и украинские технологии имеют спрос на мировых рынках", - в частности сказал он.

Турчинов сообщил, что подписаны совместные проекты по производству боеприпасов, меморандумы о сотрудничестве в производстве авионики, навигации и новых самолетов.

По его словам, экспозиция Украины, на которой представлены авиация, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерия и ракетная отрасль, является крупнейшей со времен независимости.

"Большой интерес вызвала разработанная украинскими учеными и конструкторами динамическая защита брони, которая спасает боевые машины от прямого попадания снаряда. Кроме того, не имел аналогов на выставке беспилотный бронетранспортер "Фантом", который может точно обнаруживать и уничтожать цель, вести разведку, вывозить раненых бойцов в сложных и опасных условиях", - отметил Турчинов, добавив, что значительное внимание также привлекли новые разработки ГП "Антонов".

"Сейчас в украинской экспозиции впервые продемонстрировано новое качество - совместное государственное и частное партнерство. Представлены новые совместные разработки и изделия государственных и негосударственных предприятий. Мы будем поддерживать эту работу и активно ее развивать", - сказал он.

Турчинов отметил, что турецкие партнеры готовы инвестировать украинские оборонные предприятия. "Это новые масштабные проекты, сейчас мы их обсуждаем, и надеюсь, что от теории перейдем к их воплощению", - сказал он.

Турчинов добавил, что Украина и Турция имеют много перспективных совместных проектов в военной области. В частности он сообщил, что создана совместная рабочая группа по координации стратегических проектов, которая работает над их практической реализацией.

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