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Инфографика Завтра Украину скуют заморозки

<span class="label red">Инфографика</span> Завтра Украину скуют заморозки
http://wordpress.com

Практически всю территорию страны

10.05.17 28
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В четверг, 11 мая, во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"11 мая в большинстве областей Украины на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook написала, что заморозков не будет только в южных регионах страны.

По ее прогнозу, днем 11 мая будет немного теплее, чем в среду, -  12 – 17 градусов тепла, на юге местами + 17 + 20.

"На карте (см. ниже) вы видите атмосферный фронт над северной частью Украины. Он обусловит завтра дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской, Волынской, Ровенской областях. Вечером фронт пойдет дальше - в центральную часть", - пишет синоптик.

В Киеве завтра ночью сухо и холодно, возможны заморозки 0-2 градуса, днем ​​в четверг пройдет дождик и потеплеет до + 13 + 14 градусов.

"Коварные заморозки еще останутся ночью 12 мая на крайнем севере. И все. Затем потеплеет, хотя, если честно, на очень мало. Север, включая Киев, все равно будет находиться в свежем воздухе. На юге только будет до +20 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко .

А напоследок синоптик рекомендует хранить головы, сосуды, урожай клубники, цветы возле дома и друг друга. Когда холодно, рядом - теплее.

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