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Главная » Страна » Новым главой полиции Днепропетровской области стал Глуховеря

Новым главой полиции Днепропетровской области стал Глуховеря

Новым главой полиции Днепропетровской области стал Глуховеря
Фото: Виталий Глуховеря via Facebook

Отставка предыдущего начальника полиции связана с беспорядками в городе на 9 мая

10.05.17 139
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Начальником полиции Днепропетровской области назначен ректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел Виталий Глуховеря.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как передает местное издание Информатор, начальником полиции Днепропетровской области по гражданской безопасности стал Владимир Богонис, который до этого был начальником патрульной полиции в Днипре.

Отметим, после  столкновений между полицейскими и титушками в Днипре 9 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло, а также их заместителей, которые ответственны за обеспечение общественной безопасности.

Напомним, во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы 9 мая в Днипре возник конфликт из-за того, что представители партии "Социалисты" отказались убрать символику партии.

Кроме того, из колонны сразу выскочили молодые люди спортивной внешности и завязалась драка. Полицейские применили резиновые дубинки, пострадал один военный АТО, которому разбили голову.

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