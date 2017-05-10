Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » За три года Россия против Украины совершила более 7 тысяч кибератак
За три года Россия против Украины совершила более 7 тысяч кибератак
Фото: activistpost.com
Ситуация в Донбассе

За три года Россия против Украины совершила более 7 тысяч кибератак

Война в киберпространстве продолжается

10.05.17 74
2000

За три последних года российские хакеры совершили более 7 тысяч кибератак на серверы украинских госучреждений и компаний с целью сбора информации, повреждения или дискредитации.

Об этом сообщил эксперт по вопросам кибербезопасности Центра исследования армии, конверсии и вооружения Сергей Раткевич на брифинге, передает УНИАН.

"Кибервойна против Украины началась в 2014 году. И за эти годы хакерами и хакерскими группами было совершено более 7 тыс. кибератак", - сказал Раткевич.

Эксперт утверждает, что война в киберпространстве активно продолжается.

Он напомнил, что наиболее известными атаками российских хакеров были попытки вмешательства в работу сервера ЦИК в 2014 году, серверов облэнерго в 2016 году, а также сайтов госказначейства, Минфина и других госучреждений.

При этом Раткевич отметил, что, как правило, основной пик хакерских атак на украинские серверы приходится на конец года или когда в Украине происходят какие-то значительные события.

По словам эксперта, Украина только начала строить свою кибербезопасность, поскольку этому вопросу вообще не уделялось внимание на протяжении последних 25 лет, а Россия создала собственные кибервойска.

РФ сделала акцент на так называемое "сотрудничество по принуждению", т. е. используя хакеров и IТ-компании, которые работают на ее территории.

В этом контексте он отметил, что в Украине проблема сдвинулась с мертвой точки в 2016 году, когда при Совете нацбезопасности и обороны был создан Национальный координационный центр по вопросам кибербезопасности, а в Верховной Раде ожидает второго чтения закон об основах кибербезопасности.

Но в то же время, как подчеркнул Раткевич, в практической плоскости необходимых шагов сделано еще немного, а, значит, государству надо активнее сосредоточиться на этом направлении, в том числе на производстве отечественных программ для защиты киберпространства.

Другой проблемой в данном вопросе эксперт назвал тот факт, что украинские IТ-специалисты, как правило, сориентированы на сотрудничество с зарубежными IТ-компаниями. Чтобы изменить ситуацию, украинская власть должна создать для таких специалистов соответствующие стимулы.

2
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Большинство акционеров ЕБРР поддержали ограничения проектов банка в РоссииСША усилят наблюдение за военными учениями РФ, - The Washington PostРоссия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - Климкин

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9063
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 13711
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11520
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5378
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3344
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3710
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4277
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3234
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3414
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2986
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 4507 / 5125
  2. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 3419 / 3841
  3. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 2325 / 2709
  4. В Украине ожидаются заморозки 2272 / 2549
  5. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 2270 / 2793
  6. Навальному прооперировали правый глаз после атаки зеленкой 2087 / 2361
  7. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 1862 / 2275
  8. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 1587 / 1852
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 1509 / 3403
  10. Мэр Днипра больше не будет финансировать старые ветеранские организации 1315 / 2358
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 26 / 5125
  2. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 22 / 1481
  3. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 15 / 3403
  4. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 15 / 3841
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 11 / 3344
  6. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 9 / 2709
  7. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 8 / 1852
  8. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 2275
  9. Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин 8 / 965
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.