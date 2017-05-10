За три года Россия против Украины совершила более 7 тысяч кибератак

За три последних года российские хакеры совершили более 7 тысяч кибератак на серверы украинских госучреждений и компаний с целью сбора информации, повреждения или дискредитации.

Об этом сообщил эксперт по вопросам кибербезопасности Центра исследования армии, конверсии и вооружения Сергей Раткевич на брифинге, передает УНИАН.

"Кибервойна против Украины началась в 2014 году. И за эти годы хакерами и хакерскими группами было совершено более 7 тыс. кибератак", - сказал Раткевич.

Эксперт утверждает, что война в киберпространстве активно продолжается.

Он напомнил, что наиболее известными атаками российских хакеров были попытки вмешательства в работу сервера ЦИК в 2014 году, серверов облэнерго в 2016 году, а также сайтов госказначейства, Минфина и других госучреждений.

При этом Раткевич отметил, что, как правило, основной пик хакерских атак на украинские серверы приходится на конец года или когда в Украине происходят какие-то значительные события.

По словам эксперта, Украина только начала строить свою кибербезопасность, поскольку этому вопросу вообще не уделялось внимание на протяжении последних 25 лет, а Россия создала собственные кибервойска.

РФ сделала акцент на так называемое "сотрудничество по принуждению", т. е. используя хакеров и IТ-компании, которые работают на ее территории.

В этом контексте он отметил, что в Украине проблема сдвинулась с мертвой точки в 2016 году, когда при Совете нацбезопасности и обороны был создан Национальный координационный центр по вопросам кибербезопасности, а в Верховной Раде ожидает второго чтения закон об основах кибербезопасности.

Но в то же время, как подчеркнул Раткевич, в практической плоскости необходимых шагов сделано еще немного, а, значит, государству надо активнее сосредоточиться на этом направлении, в том числе на производстве отечественных программ для защиты киберпространства.

Другой проблемой в данном вопросе эксперт назвал тот факт, что украинские IТ-специалисты, как правило, сориентированы на сотрудничество с зарубежными IТ-компаниями. Чтобы изменить ситуацию, украинская власть должна создать для таких специалистов соответствующие стимулы.

