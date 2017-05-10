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Главная » Страна » За должность медсестры во Львове просят 500 долларов

За должность медсестры во Львове просят 500 долларов

За должность медсестры во Львове просят 500 долларов
Фото: МВД

Главный врач - вымогатель задержан

10.05.17 734
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Во Львовской области главного врача одной из больниц задержали во время получения взятки в размере $500.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, неправомерную выгоду он вымогал за устройство на должность медсестры.

Кроме того, в ходе обыска в его рабочем кабинете обнаружены $300 и 7,6 тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения или получение неправомерной выгоды).

Напомним, таможенники аэропорта "Киев" регулярно занимались поборами с пассажиров.

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