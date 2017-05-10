Широкино обстреляли из Партизана

В среду, 10 мая, российско-оккупационные войска обстреляли Широкино Донецкой области из запрещенной Минскими договоренностями реактивной системы "Партизан", жертв среди мирного населения нет, сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня.

"Начиная с 11.35 противником по населенному пункту Широкино, в течение дня, четыре раза было применено 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему Партизан с общим количеством 16 выстрелов", - говорится в заявлении СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В СЦКК заявили, что таким образом оккупанты пытаются оправдать самообстрелы своих позиций в направлении населенного пункта Безыменное 4 и 9 мая.

Также украинская сторона заявила, что расценивает использование запрещенного вооружения в одном направлении как "прямые провокационные действия по отношению к военнослужащим Вооруженных сил Украины с целью вызвать ответный огонь".

Напомним, в зоне АТО поймали командира - взяточника.