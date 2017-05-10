Убийца украинской биатлонистки получил пожизненный срок

Преступление произошло в июне 2013 года

В Сумской области суд признал виновным в убийстве двукратной призерки чемпионата мира по летнему биатлону Елены Демиденко 37-летнего жителя Глуховского района.

Он получил пожизненное заключение.

Как сообщили в областной прокуратуре, убийца был сожителем спортсменки. Преступление произошло в июне 2013 года. Тогда Демиденко нашли с 16 ножевыми ранениями на теле на пороге собственного дома.

Мужчина уже ранее был судим. Его признали виновным по статье п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти, совершенное лицом, которое ранее совершало умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В убийстве заподозрили сожителя Демиденко, который в день ее смерти покинул страну. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, экс-торнадовец проломил череп сокамернику.