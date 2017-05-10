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Главу Укравтодора вызывают в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды
Славомир Новак / Фото: Александр Чекменёв

Главу Укравтодора вызывают в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды

Сам Новак называет дело "политическим"

10.05.17 29
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Глава Укравтодора Славомир Новак 23 мая планирует быть на заседании временной следственной комиссии польского Сейма в деле о создании и функционировании в Гданьске финансовой пирамиды Amber Gold.

Об этом он заявил в комментарии радио RMF.FM, передает "Еспресо".

"Намерен появиться на заседании. В соответствии с законом расскажу все, что захочет знать комиссия", - заявил Новак.

Он подчеркнул, что постарается сделать все возможное, чтобы появиться в указанный срок, хотя для него он является неудобным.

Руководитель Укравтодора пояснил, что срок заслушивания перед комиссией приходится на середину недели, поэтому он вынужден будет отпрашиваться с работы на несколько дней.

"Не хочу откладывать слушание на другое время, хотя юридически это возможно", - констатировал Новак.

Бывший министр транспорта Польши отметил, что считает вызов на заседание ВСК по делу Amber Gold "политическим", учитывая намерения части депутатов, но сам не будет из этого "делать политику".

Amber Gold - финансовая пирамида, которая функционировала в Польше в 2009-2012 годах. Компания занималась финансовыми операциями, не имея на это разрешения Комиссии финансового надзора страны. Таким образом компания обманула 11 тыс. вкладчиков. В 2012 году владельца компании и его жену арестовали.

Представители действующей власти считают, что существование этой пирамиды в течение трех лет было бы невозможным без содействия предыдущей властной коалиции, в частности экс-главы правительства Дональда Туска и его партийных коллег, среди которых был и Новак.

Напомним, Кабинет министров в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой Укравтодора. Новак сообщил, что, будучи министром транспорта, отвечал за стратегию развития транспортной отрасли Польши, а также за привлечение инвестиций для подготовки к Евро-2012.

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