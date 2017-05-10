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Бездействие мелитопольской полиции 9 мая расследует прокуратура

Бездействие мелитопольской полиции 9 мая расследует прокуратура
Иллюстративное фото

На время проверки от исполнения своих обязанностей отстранен начальник местного отдела полиции 

10.05.17 20
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В Мелитополе Запорожской области назначена служебная проверка организации охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Служебная проверка назначена из-за ряда правонарушений в отношении использования запрещенной символики на массовых мероприятиях ко Дню Победы и неисполнения сотрудниками полиции своих служебных обязанностей.

В частности, некоторые участники митинга использовали сепаратистскую символику - георгиевские ленты. Данные правонарушения не были зарегистрированы местной полицией. 

Глава запорожской полиции Олег Золотоноша сообщил, что на время проведения служебной проверки от исполнения своих служебных обязанностей отстранен начальник Мелитопольского отдела полиции Юрий Буланов. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Бондаренко.  

Напомним, что из-за превышения служебных полномочий полицейскими во время охраны правопорядка на массовых мероприятиях ко Дню Победы 9 мая в Днипре изменили руководство Главного управления полиции в Днепропетровской области. 

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