Миллионный гонорар певицы на самом деле пойдет на оплату расходов ее трех номеров

Певица Джамала принимает участие в качестве гостя в нынешнем Евровидении бесплатно, заявил ее продюсер Игорь Тарнопольский и ее пиар-директор Денис Козловский.

"В сети ProZorro почему нет ни одной статьи расходов, которые касаются постановки и производства трех номеров Джамалы. То есть нет записи симфонического оркестра, ни производства графики, ни танцоров, ни изготовление костюмов. Это и есть статья расходов, которая записана как гонорар Джамалы", – отметил он в комментарии Радио Свобода.

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Он пояснил, что задействованы в номере Джамалы лица не являются юридическими лицами и они оформлены неофициально.

"Не существует никакого юрлица, которую можно было бы в систему ProZorro завести и написать, что это вот такой оркестр, а это – его гонорар. На самом деле, если вы взглянете на этот бюджет, увидите, что гонорара Джамалы там нет вообще. Джамала выступает на Евровидении бесплатно. А этот миллион гривен – бюджет трех номеров", - добавил он.

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания заплатит за выступления Русланы, Джамалы и группы Onuka в финальной части Евровидения сумму в размере 1,58 млн грн.

В частности, гонорар Джамалы составляет 986 тысяч гривен. Согласно обнародованным данным на сайте госзакупок ProZorro, такую сумму получит ФЛП Джамаладинова Сусана Алимовна.

В свою очередь, победительница Евровидения-2004, певица Руслана получит за свое выступление значительно меньше - 394 тысяч гривен, а стоимость выступления группы Onuka в финале Евровидения 2017 с национальным академическим оркестром народных инструментов НАОНІ, обойдется конкурса в 213 тысяч гривен.