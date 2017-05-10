На Дарницком рынке Киева горят склады

В Киеве вечером в среду, 10 мая, начался масштабный пожар на рынке промышленно-хозяйственных товаров, известном как Дарницкий рынок.
Как сообщает dtp.kiev.ua, пожар охватил большую площадь рынка. Из-за сильного задымления и для доступа пожарной техники полицейские перекрыли движение по соседним улицам.
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К тушению пожара задействованы около 12 пожарных машин, 50 спасателей, а также около десяти машин патрульной полиции.
В Главном управлении ГСЧС г. Киева изданию сообщили, что горят складские помещения на Бориспольской, 1 на площади 300 кв.м. На данный момент пожар локализирован, но о ликвидации возгорания информации пока нет.
Напомним, на Хортице чуть не сгорела Запорожская Сечь.