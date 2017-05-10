Украина может оказаться под санкциями Евровидения после киевского финала

Оценка ситуации, связанной с запретом Украиной въезда росийской конкурсантки Юлии Самойловой будет дана уже по завершении нынешнего песенного конкурса.

Об этом заявил исполнительный продюсер Европейского вещательного союза (EBU) Йон Ола Санд.

"Нет никакого решения относительно санкций, и эта тема не будет на повестке дня до завершения конкурса Евровидение", - ответил Санд 10 мая в комментарии корреспонденту Deutsche Welle.

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По его словам, перспектива введении санкций усложнит ситуацию самим организаторам.

"Все, что произошло в этом году, мы должны рассмотреть после конкурса, исходя из правил его проведения, но также исходя из того факта, что в этом году ситуация особая, очень сложная", - добавил он.

Напомним, Нищук назвал слухами информацию о возможном отстранении Украины от участия в Евровидении.