Верификация списков пленных в "ЛНР" проходит по той же схеме, что и с "ДНР"

Об этом он сказал в среду, 10 мая, сообщает телеканал "112 Украина".

По словам Чаплыги, процесс верификации пленных по спискам "ЛНР" проходит по такой же схеме, как и "ДНР".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОРДЛО отказали Красному Кресту и ООН в посредничестве по обмену пленными

"Это когда под "зонтиком" ОБСЕ с участием Офиса уполномоченного и матерей пленных происходит процесс верификации. Имеется в виду, что происходит общение с лицами, которые предварительно были включены в списки "ЛДНР" и предварительно выразили несогласие с тем, что они могут быть переданы той стороне", - уточнил он.

Чаплыга добавил, что именно для того, чтобы удостовериться, что эти заявления были сделаны без давления, осуществляется процесс верификации.

Также представитель Омбудсмена отметил, что цифры установлены, однако он не имеет права их озвучивать.

"По "ЛНР" процесс сейчас происходит. Эти цифры передаются в Минск, и в рамках Минского процесса будут приниматься политические решения", - подчеркнул Чаплыга.

Напомним, верификация списков подлежащих обмену пленных может завершиться до 15 мая.