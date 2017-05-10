Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео В ночь перед убийством Шеремета за ним, возможно, следили

Видео В ночь перед убийством Шеремета за ним, возможно, следили

<span class="label red">Видео</span> В ночь перед убийством Шеремета за ним, возможно, следили
Фото: АFP

В СБУ отказались прокомментировать информацию

10.05.17 39
0000

Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и проекта Слидство.Инфо провели независимое расследование убийства журналиста Павла Шеремета, в ходе которого обнаружили доказательства возможной слежки со стороны СБУ в ночь перед убийством.

Как передает Громадське, на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством у дома Шеремета был замечен бывший или действующий сотрудник СБУ Игорь Устименко. 

Он приехал к дому Шеремета на Skoda Octavia 2551 серого цвета, которая зарегистрирована на Зарецкую Наталью Леонидовну. 

По данным журналистов, он находился возле дома по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста подложили взрывчатку. 

Они выяснили, что мужчина работал в СБУ по крайней мере до 2014 года. Сам Устименко, как и Зарецкая не смогли объяснить факта и цели использования авто. В СБУ также отказались прокомментировать данную информацию. 

Напомним, известный журналист и один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет был убит в Киеве утром 20 июля 2016 года. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.  

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Убийца украинской биатлонистки получил пожизненный срок10 мая в Киеве покажут "Убийство Павла"В Венесуэле убили лидера студенческого движения

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9163
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 13865
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11590
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5544
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3403
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3763
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4310
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3333
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3515
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3042
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 4507 / 5197
  2. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 3419 / 3900
  3. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 2325 / 2759
  4. В Украине ожидаются заморозки 2272 / 2559
  5. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 2270 / 2952
  6. Навальному прооперировали правый глаз после атаки зеленкой 2087 / 2372
  7. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 1862 / 2450
  8. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 1587 / 1866
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 1509 / 3595
  10. Мэр Днипра больше не будет финансировать старые ветеранские организации 1315 / 2377
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 26 / 5197
  2. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 22 / 1602
  3. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 15 / 3595
  4. Боевики ИГИЛ казнили российского офицера разведки в Сирии 15 / 3900
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 11 / 3403
  6. Додон стал единственным иностранным президентом на параде в Москве 9 / 2759
  7. И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов 8 / 1866
  8. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 2450
  9. Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин 8 / 973
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.