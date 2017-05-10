Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и проекта Слидство.Инфо провели независимое расследование убийства журналиста Павла Шеремета, в ходе которого обнаружили доказательства возможной слежки со стороны СБУ в ночь перед убийством.

Как передает Громадське, на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством у дома Шеремета был замечен бывший или действующий сотрудник СБУ Игорь Устименко.

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Он приехал к дому Шеремета на Skoda Octavia 2551 серого цвета, которая зарегистрирована на Зарецкую Наталью Леонидовну.

По данным журналистов, он находился возле дома по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста подложили взрывчатку.

Они выяснили, что мужчина работал в СБУ по крайней мере до 2014 года. Сам Устименко, как и Зарецкая не смогли объяснить факта и цели использования авто. В СБУ также отказались прокомментировать данную информацию.

Напомним, известный журналист и один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет был убит в Киеве утром 20 июля 2016 года. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.