Для преодоления последствий конфликта в Донбассе будет создан международный фонд

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в ходе визита в США обсудил с представителями Всемирного банка запуск фонда для преодоления последствий конфликта в Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Представители Всемирного банка в Вашингтоне презентовали результаты исследования социально-экономического воздействия внутреннего перемещения в Украине. Кроме того, была представлена онлайн-платформа мероприятий по восстановлению в связи с конфликтом на востоке Украины.
"В ходе визита также состоялись переговоры с представителями штаб-квартиры Всемирного банка относительно начала работы Целевого Фонда многих партнеров в Украине и других программ, направленных на восстановление и развитие мира", - говорится в сообщении.
Напомним, Широкино обстреляли из Партизана.