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Главная » Страна » Система власти в Украине очищена на 98 %, - Минюст

Система власти в Украине очищена на 98 %, - Минюст

Система власти в Украине очищена на 98 %, - Минюст
Анастасия Задорожная / Фото: Deutsche Welle

Иногда люди самостоятельно писали заявления на увольнение

10.05.17 11
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Система власти в Украине, согласно закону о люстрации, в данный момент очищена на 98 %.

Об этом сообщила глава департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Анастасия Задорожная в интервью DW.

"Люстрационная проверка в высших органах власти проводилась децентрализовано. Генпрокуратура, МВД, СБУ, Министерство обороны, суды, Минюст - все государственные органы и органы местного самоуправления должны были самостоятельно проверить своих работников. С момента вступления в силу закона "Об очищении власти" предоставлялось 10 дней на проверку персональных дел сотрудников на соответствие критериям закона о люстрации... Кто попадал под статью, тех увольняли. Иногда люди самостоятельно писали заявления на увольнение. Затем эти госструктуры и органы самоуправления проводили еще и свои внутренние проверки. И уже последней была инспекция результатов люстрации нашим департаментом. Могу сказать, что власть очищена на 98 процентов", - подчеркнула Задорожная.

Она уточнила, что в начале работы департамента были определены около пяти тысяч человек, к которым должен быть применен запрет на занятие должностей.

"На сегодняшний день в реестре - 935 человек. Часть попала под автоматическую люстрацию, часть ушла по собственному желанию еще до ее начала. Хотя есть и случаи, когда суды своими решениями выводили некоторые должности из-под действия статей закона, тогда чиновники сохраняли свои должности", - добавила Задорожная.

Чиновница также рассказала, чем в данный момент занимается департамент по вопросам люстрации, учитывая то, что кардинальное очищение власти уже произошло.

"Конкурсные комиссии постоянно передают нам на рассмотрение персональные дела кандидатов на различные государственные должности... Допустим, кто-то в 2010-2014 годах занимал должность, которая по закону подпадает под люстрацию. Но еще до принятия закона "Об очистке власти" это лицо уволилось по собственному желанию. Спустя несколько лет он решает стать государственным служащим и подает документы. Конкурсная комиссия видит, что кандидат проверку не проходил, и запускает этот процесс с его согласия. Если запретов на желаемую позицию нет, его допускают к конкурсу. И таких документов много! Кроме того, наш департамент ведет судебные производства, выступает третьей стороной в судах. Сегодня у нас более 50 дел, и большинство из них - это именно попытки восстановиться в должности", - объяснила Задорожная.

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