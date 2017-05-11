Российско-оккупационные войска не прекращают вооруженные провокации против сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Один боец получил ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня в ответ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении из переносных реактивных систем "Град – Партизан", минометов калибра 82-мм, вооружения танка, БМП, БТР, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал позиции морских пехотинцев в районе Широкино. Защитников Красногоровки накрывал огнем минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам наших войск вблизи Водяного. По морским пехотинцам в районе Гнутово бил из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а из пулеметов больших калибров и гранатометов вел огонь по нашим воинам неподалеку Павлополя и Новоселовки Второй.

На донецком направлении из 120-миллиметровых минометов противник обстреливал опорные пункты вблизи шахты "Бутовка". Из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия накрывал огнем защитников Зайцево. По защитникам Авдеевки враг вел огонь из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новгородского – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров бил по нашим воинам под Каменкой. Опорные пункты вблизи Троицкого обстреливал из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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На луганском направлении из минометов калибра 120-мм и противотанковых гранатометов российско-террористические подразделения били по защитникам Новоалександровки. Из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Валуйского и Новозвановки, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов.