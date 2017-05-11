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Фото Климкин в Вашингтоне пообщался с Трампом и Пенсом

<span class="label red">Фото</span> Климкин в Вашингтоне пообщался с Трампом и Пенсом
Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп / Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Говорили о ситуации в Донбассе

11.05.17 540
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, в среду провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

В этот день также состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Стороны подробно обсудили развитие ситуации в Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии", - отмечается в сообщении.

На встречах Климкина с руководством США также присутствовал посол Украины Валерий Чалый.

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