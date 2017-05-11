В центре Николаева в ночь на 11 мая прогремел мощный взрыв. Неизвестные подорвали двери в банк "Південний". Взрывной волной выбило окна квартир в рядом стоящем доме. Об этом сообщает местное издание Преступности.НЕТ.

Взрыв произошел в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская, в котором располагается банк.

"Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", - пишет издание.

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По предварительной информации пострадавших нет.