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<span class="label red">Фото, видео</span> Оккупанты продолжают обыски у крымских татар
Фото: facebook.com/anton.naumlyuk

Фото, видео Оккупанты продолжают обыски у крымских татар

Сотрудники ФСБ забрали активиста Ризу Изетова

11.05.17 27
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В селе Строгановка в аннексированном Крыму ФСБ России провела обыск в доме крымского татарина Ризы Изетова, после чего его отвезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Обыск у Ризы Изетова закончился. Длился с 6:15 и до 9. Ризу увезли, адвокат едет за ним", - сообщил Наумлюк.

Во время обыска российские силовики оцепили и перекрыли соседние с домом Изетова улицы.

Напомним, силовики оккупационной власти Крыма 8 мая во время обыска в доме главы Судакского меджлиса Ильвера Аметова избили его сына и увезли в неизвестном направлении.

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