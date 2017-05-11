В селе Строгановка в аннексированном Крыму ФСБ России провела обыск в доме крымского татарина Ризы Изетова, после чего его отвезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Обыск у Ризы Изетова закончился. Длился с 6:15 и до 9. Ризу увезли, адвокат едет за ним", - сообщил Наумлюк.

Во время обыска российские силовики оцепили и перекрыли соседние с домом Изетова улицы.

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Напомним, силовики оккупационной власти Крыма 8 мая во время обыска в доме главы Судакского меджлиса Ильвера Аметова избили его сына и увезли в неизвестном направлении.