Украинский политзаключенный Панов потерял сознание в здании российского суда

В России резко ухудшилось состояние незаконно заключенного украинца Артура Панова после того, как он объявил голодовку, передает сайт Кавказский узел.

Отмечается, что 10 мая в ходе очередного заседания Северо-Кавказского военного суда в Ростове-на-Дону Панов потерял сознание и упал на пол. Это произошло именно тогда, когда в зал входили судьи. Украинцу вызвать "скорую". При этом заседания судьи переносить не стали.

"В ходе заседания Панов был бледен, прикладывал ко лбу пластиковую бутылку с водой и обмахивался бумагами", – говорится в сообщении издания.

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Напомним, Артур Панов на заседании суда 3 мая объявил о начале бессрочной сухой голодовки с требованием его экстрадиции в Украину в течение двух недель. На заседании 4 мая он заявил об ухудшении состояния его здоровья и попросил суд ограничиться допросом одного свидетеля.

Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области. По версии российских властей он под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России.

На момент задержания Панову еще не выполнилось 18 лет.