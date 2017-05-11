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Главная » Страна » МИД: Встреча Климкина с Трампом – огромный успех украинской дипломатии

МИД: Встреча Климкина с Трампом – огромный успех украинской дипломатии

МИД: Встреча Климкина с Трампом – огромный успех украинской дипломатии
Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп / Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Министр получил четкие заверения в поддержке американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины

11.05.17 91
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Во время встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и президента США Дональда Трампа еще раз была подтверждена поддержка американской стороной Украины. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает 112 Украина.

"Мы получили четкие заверения в поддержке американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Обсудили детально ситуацию в Донбассе, выполнение Минских договоренностей. Мы очень благодарны американской стороне за неизменную позицию в поддержке Украины. То, что состоялись эти визиты, это огромный успех украинской дипломатии. Мы еще раз убедились в том, что мы имеем абсолютно четкую поддержку и понимание со стороны американской стороны, что является агрессией РФ, и насколько она угрожающая", - сказала она. 

Спикер МИД также прокомментировала и встречу Трампа министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Четко было отмечено о необходимости выполнения Россией Минских договоренностей, и что Россия несет ответственность за выполнение Минских договоренностей. Это четкий сигнал, есть абсолютное понимание, что пока Россия не выполнит Минские договоренности, санкции будут оставаться в силе", - подчеркнула Беца.

Кроме того, Климкин и госсекретарь США Тиллерсон обсуждали возможность присоединения США к "нормандскому формату".

"Как раз сейчас наша делегация возвращается в Киев. Думаю, более подробная информация будет предоставлена позже. Этот вопрос однозначно обсуждался", - добавила Беца.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, в среду, 10 мая, провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

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