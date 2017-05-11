СМИ: 5 июня в Североатлантическом альянсе на одну страну станет больше

Черногория официально станет членом Североатлантического альянса с 5 июня 2017 года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTCG.me.

"После депонирования документа о ратификации договора, которое должно состояться 5 июня, Черногория официально станет членом НАТО", - говорится в сообщении.

Накануне, 10 мая, верхняя палата испанского парламента ратифицировала протокол о присоединении Черногории к НАТО.

Таким образом, Испания стала 27 членом Альянса, который ратифицировал вступление Черногории в НАТО.

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Сообщается, что национальная процедура закончена и в Нидерландах. После 1 июня вступит в силу акт о ратификации в этой стране, и тогда будет официально завершен процесс ратификации во всех государствах-членах НАТО.

Этот процесс будет сопровождаться письмом-приглашением о вступлении Черногории в НАТО от генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Напомним, Черногория получила официальное приглашение в НАТО в начале декабря 2015 года. 28 апреля парламент балканского государства проголосовал за ратификацию закона о вступлении страны в НАТО.