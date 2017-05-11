В Днипре в ночь на 11 мая сожгли офис Оппозиционного блока. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"11 мая в половину 4 утра двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис Оппозиционного блока на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5. После этого нападавшие скрылись на автомобиле", – говорится в заявлении.

Депутат горсовета Днипра от Оппозиционного блока Сергей Суханов обвинил в поджоге "радикалов".

"Офис Оппозиционного блока находится в жилом доме. От ночного поджога могли пострадать люди. Радикалы, продолжающие раскалывать страну, пытающиеся запугать, насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок", - отметил Суханов.

Инцидент прокомментировал также и мэр города Борис Филатов.

"Лишний повод для обвинений. Может и сознательная провокация, может и сами, может и возмущённые. Смутное время...", - написал он в Facebook.

Напомним, в Днипре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ начала расследование сотрудничества полиции с "титушками", которые напали на участников АТО в Днипре 9 мая.