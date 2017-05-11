Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото В Днипре сожгли офис Оппозиционного блока

Фото В Днипре сожгли офис Оппозиционного блока

<span class="label red">Фото</span> В Днипре сожгли офис Оппозиционного блока
Фото: оpposition.org.ua

Мэр города говорит о возможной провокации

11.05.17 335
0000

В Днипре в ночь на 11 мая сожгли офис Оппозиционного блока. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"11 мая в половину 4 утра двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис Оппозиционного блока на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5. После этого нападавшие скрылись на автомобиле", – говорится в заявлении.

Депутат горсовета Днипра от Оппозиционного блока Сергей Суханов обвинил в поджоге "радикалов".

"Офис Оппозиционного блока находится в жилом доме. От ночного поджога могли пострадать люди. Радикалы, продолжающие раскалывать страну, пытающиеся запугать, насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок", - отметил Суханов.

Инцидент прокомментировал также и мэр города Борис Филатов.

"Лишний повод для обвинений. Может и сознательная провокация, может и сами, может и возмущённые. Смутное время...", - написал он в Facebook.

Напомним, в Днипре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ начала расследование сотрудничества полиции с "титушками", которые напали на участников АТО в Днипре 9 мая.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Новым главой полиции Днепропетровской области стал ГлуховеряПолиция Днипра в День победы действовала как в Одессе 2 мая 2014-го, - МВДНазначен и.о. главы полиции Днепропетровской области

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9352
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14145
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11671
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 5778
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3529
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 3849
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4371
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3499
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3658
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3116
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 4782 / 5239
  2. Украина может оказаться под санкциями Евровидения после киевского финала 3088 / 3400
  3. Россия отправила в Сирию десятки новых гаубиц 2819 / 3254
  4. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 2740 / 2735
  5. "Сфоткай меня на фоне фашистов!" Как в Киеве отметили 9 мая 2432 / 3184
  6. Убийца украинской биатлонистки получил пожизненный срок 2397 / 2744
  7. Россия переворачивает Минский процесс с ног на голову, - Климкин 2201 / 2409
  8. Мэр Днипра больше не будет финансировать старые ветеранские организации 2151 / 2395
  9. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 2020 / 2302
  10. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 1932 / 3784
  1. Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ 26 / 5239
  2. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 24 / 2302
  3. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 16 / 3784
  4. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 9 / 554
  5. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 9 / 747
  6. Вашингтон может присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин 8 / 989
  7. Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия проходят в финал Евровидения 8 / 2735
  8. За три года Россия против Украины совершила более 7 тысяч кибератак 6 / 109
  9. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 6 / 1058
  10. ГП "Антонов" изменит форму собственности 6 / 3751
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.