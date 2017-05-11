Укртелеком: в Днепропетровской области пропала телефонная связь, а в Донецкой – Интернет

Магистральные каналы Укртелекома, обеспечивающие связью восток Украины, подверглись массовой атаке, в результате которой жители Днепропетровской области остались без телефонной связи, а в Донецкой области пропал Интернет. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов в Facebоok.

"Сегодня ночью магистральные каналы Укртелекома, обеспечивающие связью восток Украины, подверглись массовой атаке. В 1:11 неподалеку от Новомосковска в двух местах перерезан канал "Новомосковск - Павлоград", а в 4:04 в Днипре в кабельном колодце перебиты кабели участков "Днипро - Кринички" и "Днипро - Каменское". Кабели только перерезаны. В результате наблюдается отсутствие междугородней связи для абонентов Днипра и области, а также отсутствие доступа в интернет для абонентов Донецкой области (подконтрольная территория) и, в частности, в Мариуполе и Краматорске", - написал он.

По его словам, в настоящее время ведутся восстановительные работы, на местах повреждений работают 4 бригады.

Часть сервисов уже восстановлена, работы по восстановлению оператор планирует закончить в течение нескольких часов.

О факте целенаправленного повреждения инфраструктуры уведомлены полиция и Служба безопасности Украины.

Напомним, 8 апреля Укртелеком прекратил предоставление услуг в оккупированных районах Донбасса.