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Гройсман о Днипре: Титушня должна сидеть в тюрьме

Гройсман о Днипре: Титушня должна сидеть в тюрьме
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер считает, что к столкновениям 9 мая были причастны политики, которые беспокоятся о своем рейтинге

11.05.17 513
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости привлечения к ответственности участников нападения на ветеранов АТО в Днипре 9 мая и их организаторов. Об этом он сказал на заседании Кабинета министров, передает Украинская правда.

"Я смотрел на бройлеров, которые бегали там, великие спортсмены - должны идентифицировать каждого. Эта титушня должна сидеть за решеткой. Вместо того чтобы пожилых людей и наших ветеранов, которые и сегодня воюют, поблагодарить, они - обезьяны - бегают и руками машут", - сказал он.

По мнению премьера, к событиям в Днипре 9 мая причастны политики, которые беспокоятся о своем рейтинге.

"Политики мудрые тогда, когда могут спокойно с чистым сердцем не провоцировать людей, а сделать нормальную атмосферу, а не сводить всех ради гадского рейтинга", - заявил Гройсман.

Напомним, в Днипре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ начала расследование сотрудничества полиции с "титушками", которые напали на участников АТО в Днипре 9 мая.

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