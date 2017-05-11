Совет Евросоюза: Безвиз будет способствовать укреплению связей между Украиной и ЕС

Совет Европейского Союза считает, что введение безвизового режима для граждан Украины поспособствует укреплению связей между украинским народом и ЕС. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передают Українські Новини.

"Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС. Оно следует за завершением необходимых реформ Украиной в ряде областей, в том числе в области миграции, порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав", - заявил министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты, председательствующей в Совете ЕС, Кармело Абела.

Вместе с тем, он отметил, что пересмотренный механизм приостановки безвизового режима позволяет ЕС приостановить такую либерализацию, если с Украиной возникнут серьезные проблемы с миграцией или безопасностью.

Напомним, сегодня, 11 мая, Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. В силу это решение вступит ориентировочно 11 июня.