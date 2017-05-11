В Кривом Роге бастуют шахтеры

Горняки почти двое суток находятся под землей на глубине 1343 метра без пищи и воды

В Кривом Роге с требованием поднять зарплаты бастуют шахтеры трех предприятий: Криворожского железорудного комбината (КЖРК), ПАО ArcelorMittal Кривой Рог (бывшая - "Криворожсталь") и рудника ЧАО "Евраз Сухая Балка". Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец в Facebook.

По его словам, семьи горняков перекрыли подъездные колеи к предприятиям и шахтам и остановили отгрузку продукции.

На предприятиях ArcelorMittal начались массовые акции протеста, в которых, по его данным, участвуют более 300 человек, при этом горняки находятся под землей полтора суток без пищи и воды. Рабочие зашли в административное здание предприятия и требуют отставки гендиректора.

Волынец вызвал сотрудников ГСЧС на шахты предприятия "Евраз Сухая Балка" из-за запрета администрацией передавать бастующим шахтерам воду и продукты.

"Я, как председатель Независимого профсоюза горняков Украины, вызвал бойцов ГосЧС Кривого Рога на шахты ПАО "Евраз Сухая Балка", которая входит в "ЕвразХолдинг", в связи с тем, что администрация предприятия запретила спуск воды и пищи горнякам, которые почти 2 суток находятся под землей на глубине 1343 метра. Нами приняты меры, чтобы шахтеры получали медикаменты, воду и продукты", - заявил Волынец.

Председатель городской организации НПГУ Юрий Самойлов пытается доставить продукты питания к протестующим горнякам.

"Для внесения ясности относительно ситуации в Кривом Роге. В городе есть три ячейки забастовки: "ЕвразХолдинг", КЖРК и ArcelorMittal Кривой Рог. Указанные три предприятия принадлежат трем разным финансово-промышленным группам и имеют разных владельцев. Это свидетельствует о том, что зарплаты работников не догоняют растущие цены на услуги ЖКХ, цены на товары первой необходимости", - констатирует глава Волынец.

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В другом сообщении Волынец добавляет, что администрация "Евраз Сухая Балка" пообещала протестующим с 1 мая повысить зарплаты на 12%, однако горняки соглашаются на не менее 20% и последующее поэтапное повышение на 30% до августа.

Шахтеры продолжают находиться на глубине 1,343 тыс. м.