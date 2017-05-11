Аваков попросил прощения за действия полиции в Днипре на День Победы

Министр внутренних дел Арсен Аваков извинился за действия полицейских во время драки 9 мая в Днипре и пообещал показать результаты расследования в двухмесячный срок. Об этом он сообщил на заседании Кабинета министров, передает LIGA.net.

"Я хочу извиниться перед украинским народом за те обстоятельства, которые привели к ненадлежащей реакции полицейских в Днипре. Принятые нами меры будут адекватными", - сказал он.

По словам Авакова, до 10 июля МВД даст публичную и детальную информацию об инциденте.

Напомним, 9 мая 2017 года в Днипре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Начальник полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование по действиям некоторых силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Были травмированы 14 человек.

На следующий день по итогам предварительного расследования были уволены руководители управлений полиции города и области. И.о. областного главы полиции назначен Владимир Богонис, а новым начальником полиции в Днепропетровской области стал Виталий Глуховеря.