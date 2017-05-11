Кабмин предложил вдвое уменьшить оклады глав Нацагентства возврата активов и НКРЭКУ

Сейчас они получают 38,4 тыс. грн и 160 тыс. грн соответственно

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде уменьшить должностные оклады главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений до 19,2 тыс. грн и главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - до 80 тыс. грн. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Законопроект предусматривает изменение величины для расчета должностных окладов в Нацагентстве по возврату активов и НКРЭКУ с минимальной заработной платы на прожиточный минимум для трудоспособных, который установлен на 1 января календарного года.

Таким образом, для 2017 года оклад главы Нацагентства по возврату активов составит 12 прожиточных минимумов для трудоспособных - 19,2 тыс. грн (на данный момент - 38,4 тыс. грн).

Оклад главы НКРЭКУ составит 12 прожиточных минимумов для трудоспособных - 80 тыс. грн (сейчас - 160 тыс. грн).