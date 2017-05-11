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Главная » Страна » Оккупанты отпустили задержанного крымского татарина Изетова

Оккупанты отпустили задержанного крымского татарина Изетова

Оккупанты отпустили задержанного крымского татарина Изетова
Фото: atributia.ru

Обыск и допрос проводились по поводу пропавшего в 2016 году некоего Меметова

11.05.17 49
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Российские силовики в оккупированном Крыму отпустили задержанного в ходе обыска крымского татарина Ризу Изетова. Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Обыск и допрос проводились по поводу пропавшего в 2016 году некоего Меметова, который подозревается в участии в незаконном бандформировании. Изетов отвечать на вопросы следователя отказался, адвоката к нему так и не пустили", - написал он.

По словам Наумлюка, во время обыска у Изетова отобрали планшет и телефон, которые пообещали вернуть после "экспертизы".

Журналист добавил, что это уже, как минимум, второй обыск по делу пропавшего Меметова, но также есть информация, что их было гораздо больше, однако участники боятся о них рассказывать.

Напомним, утром 11 мая в селе Строгановка в аннексированном Крыму ФСБ России провела обыск в доме крымского татарина Ризы Изетова, после чего его отвезли в Центр по противодействию экстремизму МВД РФ. 

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