Кабмин намерен выделить на программу "Доступные лекарства" еще 250 млн грн

Кабинет Министров намерен инициировать увеличение финансирования программы реимбурсации "Доступные лекарства" на 250 млн грн. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает 112 Украина.

"В изменениях к бюджету, которые мы в ближайшее время подадим в парламент, мы предусматриваем увеличение финансирование программы (реимбурсации) еще на 250 млн грн", - сказал он.

По информации Гройсмана, в аптеках Чернигова, Сумм и Одессы наблюдается дефицит подлежащих реимбурсации лекарств.

Кабмин также намерен расширить перечень подлежащих реимбурсации препаратов.

Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.