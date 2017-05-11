Чрезвычайное положение в энергетике продлили еще на месяц

Кабинет министров Украины еще на месяц продлил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Решение было принято на заседании правительства в четверг, 11 мая 2017 года, передает РБК-Украина.

"Правительство на месяц продлило действие чрезвычайных мер на энергорынке, решение непростое, но это испытание мы пройдем", - отметил глава правительства Владимир Гройсман.

Напомним, в Украине чрезвычайное положение в энергетике вступило в силу 17 февраля 2017 года.

ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что Укрэнерго определяет допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применение в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контроль над их соблюдением.