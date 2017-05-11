Состояние пенсионной системы можно сравнить с онкологией, - Рева

Пенсионная система Украины без реформ рухнет в течение 3-4 лет. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.

"Главная финансовая проблема на сегодня - это нестабильное состояние Пенсионного фонда... Если бы мы ничего не делали, то 3-4 года - и все, система бы рухнула", - заявил министр.

По словам Ревы, сейчас Украина в этом вопросе находится перед точкой невозврата и решения необходимо принимать немедленно.

"Это можно сравнить с онкологией: либо мы сейчас рискуем и действуем, либо опухоль будет развиваться и перейдет из второй в третью стадию, и дальше уже станет неоперабельной. Мы сейчас находимся перед точкой невозврата, нам нужно немедленно принимать решение", - добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман объявил проведение пенсионной реформы в Украине одним из приоритетов работы правительства в этом году. Принятие предложенных КМУ предложений позволит увеличить пенсии на сумму от 200 до 1000 гривен минимум 5,6 млн пенсионеров уже с 1 октября. Кроме того, будет отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

Предложенный правительством подход также закладывает процесс существенного снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда - вплоть до полной его бездефицитности до 2024 года за счет целого ряда шагов, в том числе реальной детенизации экономики и повышению платежной дисциплины в части уплаты единого социального взноса. Такие новации не предусматривают повышения пенсионного возраста. Проведение пенсионной реформы является одной из ключевых тем дискуссий с Международным валютным фондом в рамках выполнения программы экономических преобразований в Украине, принятой в марте 2015 года.