Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что правоохранители 9 мая обоснованно зашли в офис Добровольческого движения ОУН, поскольку увидели в окне здания человека с гранатометом. Об этом глава МВД рассказал на заседании Кабмина, передает УНИАН.

"Некоторые спекуляции были и по Киеву, что якобы полицейские штурмовали необоснованно офис одной из радикальных организаций. На то были основания, и мы приняли это решение. И считаю, что это решение было верным. Мы в ближайшее время опубликуем основания (по решению)", - подчеркнул министр.

Аваков сообщил, что в то время, когда на улице Мазепы собирались участники пророссийской акции, полицейские увидели, что возле окна в офисе ОУН стоит человек в камуфляжной маске и с гранатометом на плече.

"По этому вопросу нужно было принять решение: что мы должны думать, что это шутка, или принимать немедленное решение. И полицейские приняли - войти в это помещение и локализовать проблему", - сказал министр.

Он указал, что в результате правоохранители нашли в помещении пустой тубус, но визуально с улицы они не могли знать пустой он или готовился выстрел.

Напомним, утром 9 мая во время шествия в честь Дня победы из офиса ОУН в правоохранителей и участников акции бросали яйца, картошку и дымовую шашку. Здание окружили полицейские, а около 30 правоохранителей зашли в помещение, чтобы исключить провокации.

В ОУН заявили, что в целом были задержаны 25 представителей их организации, а их офис разгромили.

На задержанных активистов ОУН составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили. Василия Парфенкова, которого подозревают в том, что он бросил дымовую шашку в правохранителей, суд отправил под круглосуточный домашний арест.