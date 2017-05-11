В случае успеха проект может быть распространен на большие объекты

Кабинет министров дал разрешение на начало пилотного проекта по малой приватизации с использованием системы электронных торгов ProZorro. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает РБК-Украина.

"Мы совместно с Фондом госимущества и Министерством экономики, Максимом Нефьодовым отрабатывали пилотный проект и предложения по пилотному проекту, чтобы начать малую приватизацию с использованием инструмента ProZorro и на открытых электронных аукционах начать, дать толчок этому процессу", - заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

По его словам, в случае успешности проект может быть распространен на большие объекты.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли упростить процедуры использования бизнесом кассовых аппаратов.