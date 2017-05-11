Украина вкладывает в Пенсионный фонд больше, чем в оборону, - Рева

В текущем году на оборону Украина потратит 134 млрд грн, на Пенсионный фонд - 141 млрд грн

Украина тратит на Пенсионный фонд больше, чем на оборону. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.

"На оборону мы тратим 134 миллиарда гривен, на Пенсионный фонд - 141 миллиард гривен. Поэтому задача состоит в том, чтобы расширить количество плательщиков, и стимулировать людей платить взносы", - рассказал Рева.

По словам Ревы, в прошлом году дефицит ПФУ составлял 145 млрд грн, а в этом году уже 141 млрд грн. Кроме того, он отметил, что в прошлом году собственных доходов в ПФУ было 112 млрд грн, а в этом - 142 млрд грн.

"Собственные доходы растут, дотации не увеличиваются. Следующим этапом должен стать переход к системе, которая в течение десяти лет этот дефицит сведет к минимуму, в идеале - к нулю. Вот задача для финансовой стабильности Пенсионного фонда", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман объявил проведение пенсионной реформы в Украине одним из приоритетов работы правительства в этом году. Принятие предложенных КМУ предложений позволит увеличить пенсии на сумму от 200 до 1000 гривен минимум 5,6 млн пенсионеров уже с 1 октября. Кроме того, будет отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

Предложенный правительством подход также закладывает процесс существенного снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда - вплоть до полной его бездефицитности до 2024 года за счет целого ряда шагов, в том числе реальной детенизации экономики и повышению платежной дисциплины в части уплаты единого социального взноса. Такие новации не предусматривают повышения пенсионного возраста. Проведение пенсионной реформы является одной из ключевых тем дискуссий с Международным валютным фондом в рамках выполнения программы экономических преобразований в Украине, принятой в марте 2015 года.